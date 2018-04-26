«العمل» توفر 1.2 مليون وظيفة بحلول 2022 عبر بوابة قطاع التجزئة

قال أحمد قطان؛ وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، إن المملكة تهدف إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول 2022 عبر التركيز على قطاع التجزئة، بهدف خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة مقارنة بـ 12.8 في المائة حاليا.

وأضاف قطان، "أعتقد أن نحو 1.2 مليون وظيفة انخفض لأننا بدأنا في 2017، لذا فقد أحرزنا بالفعل بعض التقدم".

وأوضح وفقا لـ"رويترز"، "نركز على قطاع التجزئة لأنه كثيف العمالة، وهو قطاع يتطلب مهارات متوسطة تتماشى مع المعروض من المتعطلين عن العمل، وهو ما يعني أننا لا ندفع القطاع الخاص إلى حيث لا يجدون طلبا".

وأشار إلى أن 47 في المائة من السعوديين العاطلين عن العمل تلقوا تعليما حتى المرحلة الثانوية فحسب أو أقل من ذلك، ما يجعلهم ملائمين للوظائف في قطاع التجزئة.

وبين، أن الوزارة تخطط لقصر التوظيف في 12 قطاعا فرعيا للبيع بالتجزئة على المواطنين السعوديين، بما في ذلك في بيع الأثاث وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات ومحال الحلوى مع بدء التنفيذ في أيلول (سبتمبر).

وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030 وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 30 في المائة من 22 في المائة، ضمن مجموعة من الأهداف الطموح في برنامج يسعى لتنويع موارد الاقتصاد وخفض اعتماده على صادرات النفط.

ولفت قطان إلى مساعي لإضفاء مزيد من الجاذبية على توظيف السعوديين عبر خفض فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب، والحد من سيطرة أصحاب الأعمال على تصاريح إقامة العاملين الأجانب التي عادة ما تقيدهم بعقود طويلة الأجل.

وقال "تلك الإصلاحات مجتمعة ستساعد قطاع الشركات على تغيير نموذج أعماله من العمالة الكثيفة إلى تكثيف رأس المال واستخدام الآلات".