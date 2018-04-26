في جنوب إفريقيا .. يجب إعطاء الأرض لأهل الأرض

وصف سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا الجديد، حرمان الأغلبية السوداء طوال قرن من امتلاك الأرضي الزرعية، بأنها: "الخطيئة الأصلية".

تعهد الرئيس بتصحيح موضوع "نزع الملكية العنيف لأرض شعبنا". بلغ هذا الحرمان ذروته في عام 1913 عندما خصص قانون الأراضي الوطنية نسبة 7 في المائة من الأراضي فحسب، لأربعة أخماس السكان.

أدى هذا القرار الذي يرسخ التمييز العنصري إلى إضفاء الطابع الرسمي على سياسة الأمر الواقع، التي كانت تعمل تدريجيا على حرمان الزراع السود من الأراضي، وتحولهم إلى كادحين بلا جذور ومُكرَهين على العمل كعمالة رخيصة في مناجم الذهب والماس. ومع أن جميع الممتلكات كانت مسروقة، فإن السرقة في جنوب إفريقيا كانت برموز لونية يستطيع أن يراها كل شخص.

عاد الحديث عن إصلاح الأراضي إلى الأجندة في جنوب إفريقيا. ففي شباط (فبراير) الماضي، وبعد مرور أيام على تولي رامافوزا الرئاسة، أطلق المؤتمر الوطني الإفريقي مراجعة للدستور تسمح بمصادرة الأراضي بشكل صريح دون تعويض.

في عملها هذا، تدل الحكومة على أنها رضخت للضغوط من جانب جماعة "مقاتلو الحرية الاقتصادية" المنشقين والمتطرفين.

كما أثارت مخاوف من أن جنوب إفريقيا يمكن أن تسير الآن في الطريق الذي سارت فيه زيمبابوي: طرد البيض من الأرض، وتخويف المستثمرين، وتدمير الاقتصاد، وتعريض الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد للخطر.

هذه المخاوف مبالغ فيها. جنوب إفريقيا، على الرغم من كل مشكلاتها الهيكلية والظلم المنتشر في كل مكان، هي أبعد ما تكون عن كونها زيمبابوي. فمن ناحية، هي أكثر المجتمعات ذات الطابع العمراني في إفريقيا، حيث يعيش ثلثا السكان على الأقل في المدن. من ناحية أخرى، لديها مؤسسات قوية نجت من هجوم جاكوب زوما، الرئيس السابق. تحت حكم رامافوزا، أصبحت الدولة الآن في يد رئيس يتمسك بلا هوادة بقواعد الدستور.

يسمح دستور ما بعد الفصل العنصري في الأصل بمصادرة الأراضي. تسمح الفقرة 25 بمصادرة الممتلكات لـ "غرض عام أو للمصلحة العامة"، وهو تعريف يمكن أن يعني بسهولة تصحيح الأخطاء التي وقعت في جنوب إفريقيا تحت حكم الأقلية البيضاء.

من الناحية العملية، نادرا ما استخدم المؤتمر الوطني الإفريقي هذه المادة الموجودة تحت تصرفه. وبدلا من إحداث قدر يفوق الحد من استصلاح الأراضي، فهي لم تفعل شيئا يذكر. بعد مرور 24 عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري، لا توجد حتى الآن سجلات واضحة لمن يمتلك الأرض، ولكن حتى Agri SA، وهي مجموعة للصناعة أكثر تفاؤلا من معظم الجهات الأخرى بشأن التحول بعد عام 1994، تقدر أن 73.3 في المائة من الأراضي مملوكة للبيض، الذين يشكلون 8.4 في المائة فحسب من السكان.

تجادل روث هول، الأستاذة بجامعة ويسترن كيب، أنه في مقابل حقوق الملكية الممتازة التي يتمتع بها البيض بموجب المؤتمر الوطني الإفريقي، فإن السود أقل حظا. تدفع الحكومة بشكل روتيني الناس إلى الخروج من المستوطنات غير الرسمية وتم تهجير نحو مليوني مزارع مستأجر. وتقول: "مصادرة الحقوق في الأرض دون تعويض تجري بشكل متواصل. الذين تصادَر حقوقهم هم من الفقراء والسود".

إصلاح الأراضي ليس مبررا من الناحية الأخلاقية فحسب، بل هو ضروري اجتماعيا واقتصاديا. من حيث نصيب الفرد، شكلت فترة زوما عقدا ضائعا أو كادت. النمو بأرقام من خانات مزدوجة على الطراز الآسيوي يبدو مستحيلا، حتى في ظل إدارة لائقة. وهذا يُبقي التوزيع على أنه إحدى الطرق لمعالجة الاختلالات المتأصلة الناتجة عن نظام الفصل العنصري، الذي عمل عمدا على إفقار الغالبية السوداء.

في جميع أنحاء إفريقيا - وفي أجزاء أخرى من العالم النامي - لا يتم تشغيل الأرض بسبب عدم امتلاكها من قبل الذين يقطنون فيها. ويصف رونداسا إيشيتي، وهو ناقد إثيوبي للحكومة في أديس أبابا، الأمر بأنه: "رأس المال الميت".

الزراع ليست لديهم حوافز للعمل في الأراضي التي لا يمتلكونها. ولا يمكنهم استخدامها كضمانة للاقتراض. جاءت معظم معجزة الصين الاقتصادية عن طريق نزع الملكية الخاصة من "رأس المال الميت" للمزارع الجماعية.

كان تقسيم الأراضي لأصحاب القطع الصغيرة، كما كتب جوزيف ستودويل في كتابه بعنوان "كيف تعمل آسيا؟"، أساس الانطلاق الاقتصادي في اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية.

لا يمكن لجنوب إفريقيا ذات الطابع الحضري تكرار الحيلة نفسها بالضبط. لا يرغب كثير من السود الذين يعيشون في المدن بمزاولة مهنة الزراعة. هذا لا يجعل إصلاح الأراضي مستحيلاً. يعيش كثير من السود في جنوب إفريقيا في مستوطنات شبه حضرية غير رسمية لا يتمتعون فيها بحق الملكية.

بعضهم يعيش في مبان موجودة وسط المدن تخلى عنها ملاكها منذ فترة طويلة. في الريف، يعيش كثير من الزراع السود حياة غير مستقرة مرهونة بالظروف على أرض يملكها آخرون، وفي كثير من الحالات، زعماء تقليديون.

يجب أن تكون الأولوية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الترتيبات. إعطاء صكوك الملكية أو غيرها من الإثباتات الرسمية إلى الذين لا يملكون أرضا سيكون له تأثير رمزي قوي، إلى جانب تأثيره الاقتصادي.

حين يعالَج الأمر بعقلانية، فإن إصلاح الأراضي ليس بحاجة إلى أن يبدو وكأنه على شاكلة زيمبابوي. ألقى البعض باللائمة على رامافوزا في الاستسلام لشعارات اليسار المتطرف. في الواقع، هو يستسلم لحتمية التاريخ. إذا لم يتعامل المؤتمر الوطني الإفريقي بحزم مع هذه المسألة الشائكة، فإن آخرين سيفعلون ذلك.