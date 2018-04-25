فينغر : إعلان رحيلي عن أرسنال لم يكن قراري

اعترف الفرنسي ارسين فينغر الاربعاء ان توقيت اعلان رحيله عن تدريب نادي ارسنال الانكليزي لكرة القدم بعد توليه المهمة لاكثر من 20 عاما لم يكن قراره.

وجاء كلام فينغر في المؤتمر الصحافي عشية المباراة المرتقبة لارسنال ضد ضيفه اتلتيكو مدريد الاسباني على ملعب الامارات في لندن في ذهاب نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ.

وكان فينغر اعلن الجمعة الماضي في بيان نشره النادي على موقعه الالكتروني انه سيغادر الفريق اللندني في نهاية الموسم الحالي بعد 22 عاما من تسلمه مهمته.

وقال المدرب الفرنسي "التوقيت لم يكن فعلا قراري".

وتابع "حتى الان انا اقوم بعملي، احافظ على نمطي واركز على ما يتعين عليه فعليه يوميا".

وردا على سؤال حول مستقبله قال فينغر "بصراحة لا اعرف ما سأفعله، هل سآخذ استراحة قصيرة؟، ما هو اكيد انني سأستمر في العمل. لست مستعدا الان للاستثمار في شيء آخر".

كما رد على سؤال آخر عن خليفته في تدريب ارسنال بالقول "لا اريد التأثير على "خيار" المدرب المقبل، ولكن بالطبع لدي رأي كبير في (الاسباني) لويس انريكي".

ومنذ اعلان فينغر رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي، بدأت التقارير تتحدث عن اسماء كثيرة لتولي المهمة منهم انريكي، ولاعب الفريق السابق الفرنسي باتريك فييرا، والايرلندي الشمالي برندن رودجرز والالماني يواكيم لوف وغيرهم.

واشار الى ان "هذه المجموعة من اللاعبين تستحق شيئا مميزا واريد تحقيقه (الفوز بكأس يوروبا ليغ) من اجلهم، لانجاز امر ما معهم".

وفاز فينغر (68 عاما) بثلاثة ألقاب في الدوري الانكليزي الممتاز، وقاد أرسنال إلى التتويج موسم 2003-2004 بدون خسارة أي مباراة، كما فاز بكاس انكلترا سبع مرات.

وتعرض المدرب الفرنسي لضغوط متزايدة للتنحي عن منصبه في الأعوام الأخيرة وتعالت أصوات مشجعي النادي التي طالبت برحيله بعدما فشل في الفوز بلقب الدوري منذ 14 عاما، كما انعدمت آماله تقريبا بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وتتعلق آمال ارسنال بالتأهل إلى المسابقة الأوروبية العريقة الموسم المقبل بالفوز بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).