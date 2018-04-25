الأسهم الأوروبية تهبط مع صعود عوائد السندات وتراجع أسعار المعادن

غطت المخاوف بشأن صعود عوائد السندات وتراجع أسعار المعادن على تحديثات إيجابية للنتائج من بضع شركات اليوم الأربعاء، وهو ما دفع الأسهم الأوروبية للهبوط إلى أدنى مستوى في أسبوع.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8 بالمئة، بينما هبط المؤشر داكس الألماني واحدا في المئة.
ويبقى القلق من ارتفاع عوائد السندات بعد أن تخطى العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى 3 بالمئة يوم الخميس، وهو ما يجعل الأسهم أقل جاذبية نسبيا.
وتراجع قطاع الموارد الأساسية، الذي كان عامل دعم رئيسيا للأسهم في الجلسات السابقة، مع هبوط أسعار المعادن. وانخفضت أسهم جلينكور وريو تينتو وأنجلو أمريكان في نطاق من 1.4 إلى 4.0 بالمئة.
لكن سهم كيرينج خالف اتجاه السوق ليغلق مرتفعا 4.5 بالمئة بعد أن سجل مستوى قياسيا في وقت سابق من الجلسة. وأعلنت المجموعة الفرنسية للسلع الكمالية عن نتائج فصلية إيجابية بفضل طلب على الملابس وحقائب اليد من انتاج جوتشي.
وأعطى ذلك دفعة لقطاع التجزئة ليرتفع مؤشره 1.3 بالمئة وليأتي في مقدمة القطاعات الرابحة.
ورغم تراجع قطاع البنوك، قفز سهم كريدي سويس 4.2 بالمئة بعد أن أعلن عن أرباح فاقت التوقعات للربع الأول من العام.
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