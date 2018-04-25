الاتحاد الأوروبي يطالب باستثمار 20 مليار يورو في الذكاء الاصطناعي

طالبت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بضرورة زيادة الاستثمارات الأوروبية في الابحاث والابتكار في مجال الذكاء الصناعي، بما لا يقل عن 20 مليار يورو (4ر24 مليار دولار) من الآن وحتى عام .2020

وأكدت المفوضية أنها ترغب في أن تظل أوروبا، التي تمتلك منشآت بحثية عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وشركات ناشئة، قادرة على المنافسة في السنوات المقبلة من خلال زيادة التمويل من القطاعين الخاص والعام.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب: "مثلما فعل المحرك البخاري والكهرباء في الماضي، الذكاء الاصطناعي يحول عالمنا.. إنه يمثل تحديات جديدة يتعين على أوروبا أن تواجهها معاً لكي ينجح الذكاء الاصطناعي ويعمل من أجل الجميع."

وأوضح أن المفوضية بصدد تخصيص 5ر1 مليار يورو إضافية لتمويل الأبحاث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بين عامي 2018 و .2020

وأضافت المفوضية أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أيضا تحديث نظم التعليم والتدريب لإعداد العاملين بشكل أفضل لعالم يهيمن عليه نظام تشغيل الاجهزة اليكترونيا أو اوتوماتيكيا.

ولمعالجة القضايا الأخلاقية والقانونية المحتملة الناشئة عن الذكاء الاصطناعي ، تخطط المفوضية لتقديم مبادئ توجيهية حول هذه القضايا بحلول نهاية عام .2018

