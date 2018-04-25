استقالة رئيسة حكومة إقليم مدريد الإسباني بسبب اتهامات بالسرقة

أعلنت كريستينا سيفونتيس، رئيسة حكومة إقليم مدريد في إسبانيا، استقالتها من منصبها، اليوم الأربعاء، أمام صحفيين، وذلك بعد ظهور اتهامات لها بأنها سرقت علبتي كريم من سوبر ماركت قبل عدة أعوام.

تأتي هذه الاستقالة بعد ساعات قليلة من كشف صحيفة "اوكدياريو" الإلكترونية عن الواقعة ونشرها مقطع فيديو عن هذا الأمر يعود إلى عام .2011

وتظهر سيفونتيس في الفيديو، وهي تفرغ محتويات حقيبتها أمام حارس الأمن في السوبرماركت الواقع في جنوب مدريد.

واعترفت سيفونتيس بواقعة علبتي الكريم، وأكدت :" أخذت منتجات بقيمة 40 يورو بطريق الخطأ ودفعت حسابهما بعد ذلك، ولم يكتسب الأمر أي أهمية أخرى"، مشيرة إلى أن السوبر ماركت لم يحرر بلاغا ضدها.

يشار إلى سيفونتيس المنتمية إلى حزب رئيس الوزراء ماريانو راخوي، (حزب الشعب) المحافظ، تتعرض بالفعل منذ أسابيع، لانتقادات بسبب رسالة ماجيستير تعود إلى عام 2012 ،واتهامها بالخداع، حيث قال موظفون في جامعة ري خوان كارلوس إن توقيعاتهم الموجودة على الرسالة مزيفة.

وطالبت المعارضة، سيفونتيس، بالاستقالة بسبب هذه القضية، لكن سيفونتيس نفت مرارا صحة هذه الاتهامات وأكدت براءتها.

