ماكرون يحذر أمام الكونجرس الأمريكي من "الحرب التجارية"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أمام الكونجرس الأمريكي من "حرب تجارية بين حلفاء" داعيا الولايات المتحدة إلى "إعادة ابتكار التعددية" على وقع تصفيق أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد ماكرون أن "حربا تجارية بين حلفاء ليست أمراً متجانسا" في إشارة إلى التهديدات الحمائية للرئيس دونالد ترمب والتي تنذر بحرب تجارية، مكررا أن "ليس هناك كوكب بديل" على صعيد قضية المناخ في انتقاد ضمني للإنسحاب الاميركي من اتفاق باريس للمناخ.