الخطوط القطرية تؤكد تكبدها خسارة سنوية "كبيرة"

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء إن الشركة منيت بخسارة "كبيرة" في السنة المالية المنقضية بسبب المقاطعة العربية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة، لكنه لم يكشف عن حجم الخسائر.

ومُنعت الخطوط القطرية من الطيران إلى 18 مدينة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو عندما قطعت تلك الدول الأربع علاقاتها مع قطر.

وأبلغ أكبر الباكر الصحفيين خلال معرض أوراسيا للطيران في أنطاليا بتركيا "زدنا نفقاتنا للتشغيل، كما تضررت أيضا إيراداتنا. لذلك، لا نعتقد أن نتائجنا للسنة المالية الماضية ستكون جيدة جدا.

"لا أريد أن أتحدث عن حجم الخسارة لكنها كبيرة".

وأضاف أن بعض الأنشطة الأخرى حققت ربحا وإن كان ذلك غير كاف لتبديد أثر خسائر الشركة.

ولدى الخطوط القطرية بضع وحدات تابعة، من بينها وحدات لخدمات الأغذية والمشروبات والخدمات الأرضية في المطارات.

وقال الباكر إن شركة الطيران المملوكة للدولة ستحتاج إلى ثمانية أسابيع إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على دفاترها وإجراء التعديلات اللازمة قبل أن تعلن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس .

وحققت الخطوط القطرية ربحا بلغ 1.97 مليار ريال قطري (541 مليون دولار) في السنة المالية السابقة.

وكانت السعودية والإمارات العربية وجهتين رائجتين للخطوط القطرية التي حظر عليها أيضا دخول المجال الجوي للدول الأربع .

وأرغم ذلك شركة الطيران على تسيير رحلات أطول على خطوط كثيرة إلى الغرب والجنوب من قطر، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقود ويتسبب في زيادة التكلفة.