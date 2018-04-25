إضراب لطياري شركة "فيولينغ" الإسبانية يتسبب في إلغاء 246 رحلة

بدأ طيارو شركة "فيولينغ" الأسبانية الأربعاء إضرابا يستمر يومين للمطالبة بتحسين ظروف العمل ما أدى إلى إلغاء 246 رحلة، بحسب ما أكدت الشركة المنخفضة الكلفة.

وسيستمر الإضراب الخميس وينفذ مجددا في الثالث والرابع من مايو المقبل، ما سيؤثر بشكل خاص على الرحلات من وإلى برشلونة، المحطة الرئيسية للشركة.

ويطالب الطيارون شركة الخطوط الجوية المملوكة من مجموعة إي.إيه.جي البريطانية، بزيادة في الرواتب إلى مستويات الشركات المنافسة وتقديم مزايا للذين سيتم نقلهم إلى الخارج مع توسع الشركة.

وقالت نقابة الطيارين في بيان إن "أكثر من 120 طيارا غادروا الشركة منذ مطلع 2017 ما يعطي فكرة حول الصعوبات في المجموعة".

وبحسب فيولينغ سيؤثر الاضراب على 19 بالمئة فقط من الرحلات، مع إلغاء 122 رحلة الاربعاء و124 الخميس.

ونقلت الشركة 29,5 مليون راكب في 2017 وهو رقم قياسي، وسجلت أرباحا بقيمة 117,3 مليون يورو (143 مليون دولار) أي بارتفاع 239 بالمئة عن العام السابق، بحسب تقريرها السنوي، وتوظف المجموعة 915 طيارا من بين 3,089 موظفا.