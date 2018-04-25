ميناء ينبع التجاري يحقق معدلات مناولة غير مسبوقة في قطاع التصدير

حقق ميناء ينبع التجاري معدل مناولة تصدير هي الأعلى في تاريخه وذلك على السفينة BOMAR OYSTER والتابعة لوكالة الطاقة البحرية والرأسية على رصيف رقم 9 بالميناء، عبر مناولة مادة الكلنكر السائب والمصدرة من قبل شركة أسمنت ينبع وذلك بمعدل 11383 طنا خلال 24 ساعة.

ورحب العديد من الوكلاء بهذا الإنجاز غير المسبوق في قطاع التصدير بالميناء، الذي يُسهم في تقليص مدة مناولة السفن؛ الأمر الذي سيعمل على خفض التكاليف الإضافية على ملاك السفن وأصحاب البضائع، إلى جانب جذب الشركات المصدرة وخطوط السفن والمهتمين بالتصدير بشكل عام.

وتأتي هذه المناولة في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.