الصين.. مصادرة 600 كمبيوتر تستخدم في تعدين البتكوين

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ، إن الشرطة في مدينة تيانجين في شمال البلاد، صادرت 600 جهاز كمبيوتر تستخدم في تعدين عملة البتكوين الافتراضية، بعدما أبلغت الشركة التي تدير شبكة الكهرباء المحلية عن نشاط غير مألوف. ونقلت شينخوا عن الشرطة المحلية قولها "جرى أيضا مصادرة ثمانية مراوح عالية الطاقة"، وأضافت أن هذه "أكبر حالة لسرقة الكهرباء في السنوات القليلة الماضية" بحسب سكاي نيوز . ولم تذكر التقارير تاريخ مصادرة أجهزة الكمبيوتر هذه. وكانت الصين مقرا لمعظم عمليات التعدين للبتكوين في العالم قبل أن تبدأ بكين في العام الماضي عدم تشجيع العملية في إطار حملة أوسع تستهدف البتكوين والعملات الافتراضية الأخرى. وحجم نشاط التعدين الذي انتقل للخارج أو أُغلق غير واضح. وذكرت رويترز في يناير الماضي أن البنك المركزي الصيني أبلغ مجموعة حكومية رفيعة المستوى للتعاملات المالية عن طريق الإنترنت أن السلطة النقدية يمكن أن تطلب من الحكومات المحلية تنظيم استخدام الكهرباء للقائمين بالتعدين لتقلص تدريجيا حجم الإنتاج. ويستخدم من يقومون بتعدين العملة أجهزة عالية الطاقة لتوليد القوة الحسابية الهائلة لإنتاج العملات المشفرة التي تتم عبر حل معادلات حسابية. ويستخدم هذا النشاط قدرا هائلا من الكهرباء الأمر الذي يدفع القائمين بالنشاط إلى البحث عن مواقع يسهل فيها الحصول على كهرباء رخيصة. وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص يخضعون للتحقيق وجرى احتجاز شخص سادس في قضية تيانجين.