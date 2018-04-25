الذهب ينخفض بفعل صعود الدولار وزيادة عوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حيث قفز العائد على السندات الأمريكية إلى أعلى من مستوى الثلاثة بالمئة مما رفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1323.59 دولار للأوقية (الأونصة). كان المعدن النفيس صعد 0.5 أمس الثلاثاء ليوقف موجة خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1325 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.4 بالمئة إلى 91.117 وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير كانون الثاني.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 16.61 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 922.40 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم للجلسة الثالثة على التوالي وانخفص 0.7 بالمئة إلى 967.75 دولار للأوقية.