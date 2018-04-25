3.4 مليار ريـال قيمة الصفقات المتفاوض عليها في سوق الأسهم منذ بداية 2018

بلغت قيمة الصفقات المتفاوض عليها في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية تداولات أمس، نحو 3.396 مليار ريال موزعة على 101.99 مليون سهم وتمت عبر 232 صفقة موزعة على 51 شركة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فقد تراجعت قيمة الصفقات المتفاوض عليها من بداية عام 2018 حتى الـ24 والعشرين من شهر أبريل 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 14 في المائة، تزامن معها تراجع في عدد الأسهم التي تمت عليها صفقات بنسبة 13 في المائة.

وبلغت قيمة الصفقات المتفاوض عليها خلال الفترة نفسها من عام 2017 نحو 3.959 مليار ريال موزعة على 116.95 مليون سهم.

وبالعودة إلى الصفقات المتفاوض عليها منذ بداية عام 2018، فقد تمت على 51 شركة، تصدرت "شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة" من حيث الأعلى بقيمة الصفقات بنحو 692.2 مليون ريال موزعة على نحو 26.45 مليون سهم، وتشكل قيمة الصفقات التي تمت على الشركة نحو 33 في المائة من رأسمالها، أما عدد الأسهم فتشكل نحو 13 في المائة من عدد أسهم الشركة.

ثاني الشركات من حيث الأعلى بقيمة الصفقة "مصرف الراجحي"، إذ بلغت قيمة الصفقات على أسهمه منذ بداية العام 553.36 مليون ريال تمثل نحو 3 في المائة من رأسمال المصرف، موزعة على 7.73 مليون سهم تشكل نحو 0.5 في المائة من أسهم المصرف.

في المركز الثالث جاءت شركة "سافكو" بقيمة 513.7 مليون ريال، تمثل نحو 12 في المائة من رأسمال الشركة، موزعة على 7.27 مليون سهم تشكل نحو 1.7 في المائة من عدد أسهم الشركة.

وفي المركز الرابع جاءت شركة "ينساب" بقيمة 187 مليون ريال، تمثل نحو 3 في المائة من رأسمال الشركة، وتمت الصفقات على نحو 2.95 مليون سهم تمثل نحو 0.7 في المائة من عدد أسهم الشركة.

فيما حلت شركة "دار الأركان" خامسا، بقيمة صفقات متفاوض عليها منذ بداية العام نحو 148.77 مليون ريال تمثل نحو 1 في المائة من رأسمال الشركة، وبلغ عدد الأسهم التي تمت عليها صفقات خاصة 13.38 مليون سهم تمثل نحو 1.2 في المائة من عدد أسهم الشركة.

وبتوزيع آخر للصفقات المتفاوض عليها منذ بداية 2018 حتى نهاية تداولات أمس، إذ بلغ عددها 232 صفقة جاء أعلاها من حيث القيمة الصفقة التي تمت على أسهم شركة "سافكو" بقيمة 499.93 مليون ريال وبلغ عدد الصفقات التي تمت على أسهم الشركة 4 صفقات.

تلتها الصفقة التي تمت على شركة "مجموعة الطيار" بقيمة 208 ملايين ريال، ثم صفقة تمت على أسهم الشركة نفسها بقيمة 182 مليون ريال، وقد بلغ عدد الصفقات التي تمت على أسهم الشركة من بداية العام 86 صفقة.

رابعا الصفقة التي تمت على أسهم شركة "ينساب" بقيمة 181.26 مليون ريال، وقد بلغ عدد الصفقات على أسهم الشركة من بداية العام صفقتين.

خامسا الصفقة التي تمت على أسهم "مصرف الراجحي" بقيمة 149.94 مليون ريال، علما أنه تمت 13 صفقة على أسهم مصرف الراجحي من بداية العام.



*وحدة التقارير الاقتصادية