«بلومبيرج»: تأجيل طرح «تداول» للاكتتاب إلى 2019 انتظارا للترقية

نقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر مطلعة، تأجيل طرح السوق المالية السعودية "تداول" الاكتتاب العام إلى مطلع عام 2019.

واستندت إلى أن "تداول" تنتظر الترقية المحتملة للسوق بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو، الذي سيعزز من قيمتها.

وكان قد تم تعيين وحدة HSBC Holdings في عام 2016 لتقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام.

ويعد مؤشر تاسي، من بين أفضل عشر بورصات في العالم أداء هذا العام، بعد أن تم إدراجها على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية في مارس الماضي، وساعد ذلك على تعزيز مكاسب السوق السعودية ووصولها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وستستطيع السوق السعودية جذب 41 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، إذا قامت "مورجان ستانلي" بتتبع خطوة "فوتسي راسل" في ترقية السوق هذا العام.