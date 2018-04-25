مختصون يحذرون: اختراق «كريم» قد يعرض عملاءها للاحتيال وبيع البيانات

أكد مختصون في مجال أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية، أن اختراق بيانات "كريم" يعرض عملاءها لعمليات الاحتيال وبيع بياناتهم في شبكات Dark Web، عازين واقعة الاختراق إلى ضعف المعايير الأمنية المستخدمة.

وقال ياسر الرحيلي؛ خبير أمن المعلومات، "أي تطبيق أو خدمة لها قاعدة عملاء كبيرة عادة ما تكون مستهدفة من قبل قراصنة الإنترنت لمحاولة جمع معلومات العملاء والاستفادة منها بأكثر من طريقة، ومن الطبيعي أن يكون تطبيق "كريم" أحد هذه التطبيقات لما يملكه من كم هائل من المعلومات التي قد تكون معلومات مباشرة عن مواقع العملاء التي تمثل هدفا للمخترقين للاستفادة منها بشكل مباشر، أو حتى بشكل غير مباشر من حيث الاحتيال على المستخدمين بمعرفة معلوماتهم كأرقام البطاقات الائتمانية والدفع الإلكتروني وأسمائهم والبريد الإلكتروني، وقد يتم الاستفادة منها عبر معرفة أماكن وجود بعض الأشخاص المستهدفين ومعرفة عناوين السكن أو الرحلات الأخيرة التي قاموا بها، كما أن هذا الكم من المعلومات يمكن أن تكون سلعة غالية يتم بيعها مقابل مبالغ طائلة في شبكات الإنترنت المظلمة Dark Web".

وتابع" مهما كانت أنظمة الحماية المستخدمة قوية فمن الممكن اختراقها، فليس هناك أي نظام محمي بشكل كامل والعبرة بسهولة الاختراق أم صعوبته وهل الخطر كبير أم في مستوى مقبول، وما دامت الخدمة تقدم عبر الإنترنت فهي عرضة لذلك، وكلما زادت قوة النظام الأمني زادت صعوبة اختراق هذه الأنظمة ومن المهم أن تكون لدى الشركات القدرة على التجاوب بسرعة مع حوادث الاختراق".

ولفت إلى أنه دائما ما يكون تسلسل محاولات الاختراق هو السبب في استمرار الاختراقات، فعند حصول الاختراق الأولي والكشف عن جزء من المعلومات، فإن هذه المعلومات تفتح مجال الاختراق أكبر من السابق.

وأشار إلى أن هذا الاختراق سيؤثر بشكل مباشر في المستخدمين في حال تم الكشف عن بيانات الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية، فيمكن أن يتم سحب مبالغ من حساباتهم، أو استخدام هذه الحسابات في عمليات مشبوهة تضع المستخدمين في طائلة المحاسبة القانونية، كما سيؤثر هذا الاختراق بالمقابل في سمعة الشركة وثقة العملاء بها وجودة الخدمة، ففي عالم الخدمات الإلكترونية بات تأمين بيانات العملاء جانبا أساسيا لثقة العملاء بها.

وأكد أن تطبيق "كريم" خطا خطوة جيدة وذلك بالإعلان عن الاختراق وإن كان متأخرا لتحذير المستخدمين من عواقب هذا الاختراق، وهذه الخطوة تحسب لهم بالتأكيد.

من جانبه، قال الدكتور محمد المحمود المستشار القانوني، إن الاختراق الذي حدث لشركة "كريم" يعد جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية المعمول به في السعودية، ونص النظام في المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عن أن هذا الفعل مجرم وعقوبته السجن والغرامة المالية التي نصت على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية "الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها".

وأوضح، أنه إذا كان الاختراق حدث من خارج السعودية، فإن المملكة لديها اتفاقيات مع الدول الأخرى لتسليم المتهمين وتقوم الشركة بمخاطبة الشرطة الدولية الإنتربول للقبض وتسليم المخترق، ولدى الجهات الأمنية في المملكة القدرة على تحديد الشخص الذي قام بالاختراق والعبث بالبيانات، وتسير الشركة الآن وفق إجراءات نظامية صحيحة والمسألة تعتبر مسألة وقت للقبض على المخترق تمهيدا لمحاكمته.

وتابع "إذا ثبت أن الشركة أهملت وفرطت في تأمين بيانات العملاء ولم تضع المعايير الأمنية اللازمة والمتعارف عليها وفق أصحاب الاختصاص وأقصد هنا خبراء أمن المعلومات، فإنها تتحمل جزءا من هذا العبث والإخفاق في تأمين بيانات العملاء وتلزم بالتعويض".

من جانبه، أشار الدكتور خالد الذوادي؛ المستشار التقني ونائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة الشرقية، إلى أن عملية الاختراق تحتمل جانبين، فإما أن يكون بسبب ضعف التأمين التقني لأمن المعلومات وإما أن تكون قوة من المخترقين أنفسهم، إلى جانب ذلك قد يكون الاختراق حدث بشكل شبه داخلي من الشركة في حال عدم وجود سياسة داخلية لتأمين بيانات المستخدمين وتصريح الدخول إليها.

وأضاف، أنه إذا كانت الشركة تعتمد على طرف ثالث في إدارة الخوادم وقاعدة البيانات فإن هذا يسمح للطرف الثالث بالدخول إلى قاعدة البيانات بهدف الصيانة أو التطوير والوصول إليها، لكن يجب على الشركة تطوير الأنظمة الأمنية التي تعتمدها والاعتماد أيضا على تقنيات تشفير متقدمة لضمان تأمين بيانات العملاء الحساسة، وحتى الآن لم تتضرر حسابات المستخدمين الخاصة بالدفع الإلكتروني إنما تمت سرقة الأسماء والبيانات وحركة سير المركبات والمستخدمين.

وتابع "نقدر هذه الشفافية من شركة كريم لكن يجب عليها الأخذ بعين الاعتبار أهمية أمن البيانات والاستعداد لتعويض المستخدمين في حال استطاع المخترقون الاستفادة من الحسابات المصرفية الخاصة بهم، إضافة إلى رفع معايير تأمين البيانات إلى جانب تثقيف المستخدمين بكيفية حماية أنفسهم".