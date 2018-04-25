«هيئة النقل»: قطار الحرمين سينقل 60 مليون مسافر سنويا

قال الدكتور رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام أمس، إن مشروع قطار الحرمين السريع سينقل 60 مليون مسافر سنويا بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأضاف الرميح خلال مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018 في دبي "نفخر بما يتيحه المشروع من خدمة لزوّار المملكة والحجاج والمعتمرين عبر خمس محطات تمر بجدة ورابغ ومطار جدة. واستعرض الرميح مشاريع النقل العام في المملكة، مبيناً أنها تشمل قطاعات النقل السككي والنقل البري والنقل البحري، وتشمل مدن المملكة، كما ترمي إلى خدمة المجتمع وتنويع روافد الاقتصاد تحقيقاً لـ"رؤية 2030".

وأوضح أن إطلاق الخدمة البديلة لخط البلدة في الرياض وجدة يأتي ضمن مشروعات النقل العام الهادفة إلى رفع الكفاءة ومستويات السلامة، كما يهيئ لتبنّي ثقافة استخدام وسائل النقل في المدن السعودية تمهيداً لإطلاق مشروعات النقل العام الرئيسة في المملكة.

كما استعرض دور الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية SRO في تطوير خدمات الركاب وتأهيل المحطات وزيادة القدرة الاستيعابية.

وأكد أن هيئة النقل العام تنظّم وترخّص أنشطة النقل العام في المملكة، رامية إلى رفع الكفاءة ومستويات السلامة في الخدمة، مع النظر دوما إلى فرص التوطين الكبيرة في هذه الصناعة ورفد الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار فيها.