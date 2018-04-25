موظفو مصرف الراجحي يتطوعون لتعبئة وتوزيع فوائض الطعام

كإحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية لعام 2018 وبالتعاون مع الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" شاركت مجموعة من الموظفين من مصرف الراجحي في الرياض وجدة والدمام في تعبئة وتوزيع فوائض الطعام على المحتاجين، حيث قام الموظفون بزيارة إلى مقر الجمعية في كل مدينة واستمعوا إلى شرح موجز عن نشاطات الجمعية، كما اطلعوا على آلية العمل لديهم وأسهموا مع موظفي الجمعية في تعبئة فوائض الطعام ومن ثم توزيعها على المحتاجين.

وأبدى المشاركون من المصرف سعادتهم لمشاركة "إطعام" في هذا العمل النبيل تطوعيا وأثنوا على نشاط الجمعية كما أبدوا كامل الاستعداد للمشاركة مع الجمعية تطوعيا في أي وقت سواء في تعبئة فوائض الطعام أو توزيعها على المحتاجين في أماكن سكنهم إيمانا من موظفي المصرف بضرورة التكافل في تقديم هذه النوعية من الأعمال التي تضمن حفظ النعمة والاستفادة منها وتضمن أيضا وصولها إلى المحتاجين بأفضل صورة وبأعلى جودة.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية "إطعام" هي مؤسسة غير ربحية متخصصة بالطعام هدفها الأساسي حفظ النعمة من الهدر عن طريق نقل فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطبيقها في السعودية بطريقة احترافية تحفظ فيها خصوصية المجتمع والمستفيد، حيث حفظت "إطعام" منذ بداية عام 2018 حتى الآن أكثر من مليون و350 وجبة استفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد. وتتسق جهود المصرف في تكثيف العمل التطوعي مع الـ "رؤية السعودية 2030" التي جاء من أهدافها الوصول إلى مليون متطوع، كما تتوافق مع طبيعة المجتمع وثقافته التي تحث على التعاون والتكاتف في الأعمال التي تخدم الصالح العام، حيث يندرج هذا النشاط تحت نشاطات المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي لعام 2018 وهو أحد البرامج العديدة التي تم اعتمادها على مدار العام لتخدم معظم شرائح المجتمع في جميع المناطق في السعودية.