تحديث المقررات التدريبية التشغيلية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية

توافقا مع مرحلة التحول في الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال المناولة الأرضية في جميع المطارات السعودية، قامت أكاديمية التدريب في الشركة بإعادة تحديث مقررات البرامج التدريبية التشغيلية، وفق تشريعات هيئة الطيران المدني، وتم تأهيل وتدريب 30 من مدربي الصفوف الأمامية Line Instructors في مختلف المحطات داخل المملكة على الدورات التدريبية الأساسية لتدريب موظفي التشغيل في ساحات وصالات المطارات.

حيث أوضح المهندس عمر بن محمد نجار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية: "أن الشركة تبحث دائما على التطوير الذي يعود بالنفع عليها، وتطوير المناهج التدريبية أمر مهم وجوهري، وتحديث آلية المناولة الأرضية والعمل الدائم على تطوير الموظفين وتأهيلهم وفق خطط مدروسة".

وأضاف: "بفضل الله تم تخريج 30 مدربا لتدريب الموظفين على رأس العمل وعلى مدار الساعة، حيث إنهم مؤهلون لذلك، وهذه خطوة جيدة تنصب في مصلحة جميع الموظفين وتطويرهم دائما". ومن جهته، بين المهندس أحمد عبد الحفيظ، مدير عام أكاديمية التدريب في الشركة السعودية للخدمات الأرضية: "أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية، وبدعم من الرئيس التنفيذي المهندس عمر نجار، تحرص دائما على تطوير المجال التدريبي، والسير وفق المعايير العالمية المعتمدة في مجال التدريب، وتحديث المقررات التشغيلية التي يتم تقديمها لمنسوبي الشركة بشكل دوري، وهي خطوة من إحدى خطوات السير وفق خطط ممنهجة في أكاديمية التدريب، التي تتزامن مع مرحلة التحول في الشركة".