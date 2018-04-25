«جدوى للاستثمار» تحصد جائزتين من جوائز إدارة الأصول من Lipper لعام 2017

حصلت "جدوى للاستثمار"، الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية، على جائزتين من جوائز تومسون رويترز Lipper لشركات إدارة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2017. وتسلمت "جدوى للاستثمار" هذه الجوائز نتيجة للأداء الذي حققه صندوق جدوى للأسهم الخليجية وصندوق جدوى لأسهم الأسواق العربية على مدار السنوات الثلاث الماضية. وتكرم Lipper الصناديق وشركات إدارة الاستثمار التي تواصل تميزها في تقديم أداء قوي مقارنة بغيرها. كما تقيم هذه الجائزة السنوية ثبات الأداء مع مرور الزمن، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل الأداء على المديين القصير والطويل مقارنة بالمديرين الآخرين لعدة سنوات خلال فترات مختلفة.

وفي معرض حديثه عن الجائزة، قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة التي تؤكد تفوق استراتيجيات "جدوى للاستثمار" في أسواق الأسهم، حيث نتبع نهجا استثماريا مبنيا على التحليل الأساسي المتعمق لشركات السوق. وعلى الرغم من تقلبات السوق على المدى القصير، إلا أننا نؤمن بأن النهج الذي نسلكه يحقق النتائج المرجوة على المدى الطويل. وخير شاهد على ذلك أداء "جدوى" الريادي في استراتيجيات الاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة العربية السعودية والخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية".

الجدير بالذكر أن ريادة "جدوى" في إدارة صناديق الأسهم السعودية والخليجية والعربية بدأت مع إطلاقها هذه الصناديق في الـ 30 من حزيران (يونيو) لعام 2007. فبنهاية عام 2017، بلغ معدل العائد السنوي للسنوات العشر والنصف منذ إنشاء صندوق جدوى للأسهم السعودية وصندوق جدوى للأسهم الخليجية وصندوق جدوى لأسهم الأسواق العربية 11 في المائة و9.1 في المائة و8.7 في المائة على التوالي، ما يعني تفوق أدائها بنسبة 6.9 في المائة و7.7 في المائة و7.3 في المائة سنويا مقارنة بالمؤشرات المعيارية لكل صندوق على حدة.

وتدير "جدوى" حاليا ما يزيد على 25 مليار ريال سعودي تتوزع في الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والعقارات وأدوات الدخل الثابت، كما تقدم الاستشارات الاستثمارية لعملائها فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار وتوزيع فئات الأصول بما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية.