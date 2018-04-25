«زين السعودية» تطلق باقة «سكاي زين» وترافق عملاءها جوا

كشفت "زين السعودية" عن إطلاق باقة جديدة لعملاء الشركة، تمكنهم من البقاء على اتصال أثناء التنقل على متن الطيران الدولي والمحلي. فيما تعتبر هذه الباقة من ضمن خدمات التجوال المميزة، التي تقدمها الشركة لعملائها.

وتتمتع هذه الباقة بميزة البقاء على اتصال حتى وإن كان المستخدم على متن الطائرة، وبهذا تعتبر شركة زين زادت من نطاق التغطية لعملائها عن طريق باقة "سكاي زين" وأصبح مشتركوها على اتصال برا وجوا.

ولضمان حصول المشترك على الخدمة للباقة الجديدة أوضحت "زين السعودية" أن باقة "سكاي زين" تعمل فقط أثناء الرحلة بعد إطفاء علامة ربط أحزمة المقاعد في الطائرة، وذلك باستخدام الشبكة الجوية، كما أنها تتطلب اختيار وضع التجوال الجوي يدويا في جهاز الهاتف للاستفادة من الخدمة، ويمكن تفعيل الخدمة قبل الصعود للطائرة أثناء الرحلة لضمان راحة المشتركين. كما أوضحت "زين السعودية" أن هذه الباقة مفعلة على جميع طائرات الخطوط السعودية وطائرات مختارة من الإمارات، والاتحاد للطيران، ومصر للطيران، والخطوط الملكية الأردنية، والطيران العماني، والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الفلبينية، والخطوط الجوية السنغافورية.