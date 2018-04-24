لاعبو ارسنال : الدوري الأوروبي هديتنا لفينجر

يرغب لاعبو ارسنال الإنجليزي في إهداء مدربهم الفرنسي ارسين فينجر لقب الدوري الأوروبي كهدية وداع له.

ويرحل فينجر عن تدريب ارسنال بعد أكثر من عشرين عاما قضاها مع الفريق.

وقال السويسري جرانيت تشاكا لاعب وسط ارسنال "نريد أن نهديه هذا اللقب قبل رحيله".

ويلتقي ارسنال مع ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني يوم الخميس المقبل في ذهاب المربع الذهبي للدوري الأوروبي.

وأوضح تشاكا "إنها أخر فرصة لمنحه هدية، نتحلى بضبط النفس وخاصة على ملعبنا، اعتقد أن بمقدورنا تحقيق شيئا ما".

وأعلن فينجر يوم الجمعة الماضي إنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم ، لينهي بذلك مشوارا استمر نحو 22 عاما قضاها في المنصب.

وسيرحل فينجر 68 عاما بذلك عن تدريب أرسنال قبل عام من انتهاء عقده الحالي مع النادي ، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتأهب لخوض الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

وتولى فينجر منصب المدير الفني لأرسنال عام 1996 ، وأحرز الفريق تحت قيادته ، لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات إلى جانب سبعة ألقاب ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ، وقد حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس في كل من عامي 1998 و2002 .

كذلك صعد أرسنال تحت قيادة فينجر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2006 ، لكنه خسر أمام برشلونة الإسباني 1 / 2 .