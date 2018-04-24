مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا ترتفع 4% بأكثر من المتوقع في مارس

زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس مع ارتفاع المبيعات في ولايات الغرب إلى أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 4.0 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 694 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر فبراير بالرفع إلى 667 ألف وحدة من القراءة الأولية البالغة 618 ألفا.

وجرى أيضا تعديل الأرقام لشهر يناير لتظهر أن المبيعات استقرت بدلا من تراجعها. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل 11 بالمئة من اجمالي مبيعات المساكن في أمريكا، سترتفع 1.9 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 630 ألف وحدة في مارس.

والقفزة في مبيعات المنازل الجديدة في الشهر الماضي والتعديلان الصعوديان لأرقام يناير وفبراير لن يغيروا على الأرجح توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن الاستثمار في قطاع الإسكان تراجع في الربع الأول من العام.

وقفزت المبيعات في ولايات الغرب 28.3 بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2006 . وزادت المبيعات 0.8 بالمئة في الجنوب بينما هوت بنسبة 54.8 بالمئة في الشمال الغربي وتراجعت 2.4 بالمئة في الغرب الأوسط.

وارتفع متوسط سعر المنزل الجديد 4.8 بالمئة إلى 337200 دولار في مارس آذار مقارنة مع مستواه قبل عام. وبلغ عدد المنازل الجديدة المعروضة في السوق 301 ألف منزل بلا تغير عن فبراير.