ترمب: لن يكون من السهل على إيران استئناف برنامجها النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء إن إيران ستواجه مشكلات أكبر إذا استأنفت برنامجها النووي ووصف الاتفاق النووي مع طهران بأنه "غير معقول".

وقال ترمب معلقا على إيران في مستهل لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيت الأبيض "سيواجهون مشكلات أكبر عن أي وقت مضى". وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين إنه يرغب في احتواء إيران بالمنطقة.