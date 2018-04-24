تراجع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا للشهر الخامس على التوالي

قال معهد الأبحاث الاقتصادية " إيفو" اليوم الثلاثاء إن مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا انخفض للشهر الخامس على التوالي في أبريل الجاري.

وتراجع المؤشر بواقع 1.2 نقطة مقارنة بمارس الماضي، ليسجل 102.1 نقطة.

وكان المحللون قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 102.8 نقطة.

وعلى الرغم من التراجع الأخير، إلا أن المؤشر مازال مرتفع نسبيا، وكان مؤشر الثقة في مناخ الأعمال قد سجل ارتفاعا قياسيا في نوفمبر الماضي.