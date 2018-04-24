وول ستريت تستهل تداولاتها مرتفعة بفضل الأرباح ومكاسب شركات التكنولوجيا

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بدعم من نتائج قوية من فيريزون وكاتربيلر فضلا عن مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 131.25 نقطة، أو ما يعادل 0.54 بالمئة، إلى 24579.94 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.51 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 2680.80 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 32.17 نقطة، أو 0.45 بالمئة، إلى 7160.77 نقطة.
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