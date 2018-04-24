"ألبا البحرين" تسعى للإعفاء من رسوم الألومنيوم الأمريكية

قال الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، مالكة أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم، اليوم الثلاثاء إن الشركة تسعى لنيل إعفاء من رسوم أمريكية.

وأبلغ تيم موراي رويترز على هامش مؤتمر في لندن "نعكف على ذلك الطلب."

وقال إنه في حالة عدم الحصول على إعفاء فإن "الرسوم ستُمرر نهاية المطاف في أسعار الغرب الأوسط (الأمريكي).. المستهلك سيدفع."

تُصدر ألبا، المملوكة بحصة أغلبية لحكومة البحرين من خلال صندوق ممتلكات، 120 ألف طن إلى الولايات المتحدة.