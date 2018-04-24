روسيا تحافظ على صدارة موردي النفط للصين في مارس للشهر الثالث عشر

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن روسيا تصدرت قائمة موردي النفط الخام إلى الصين في مارس، لتحافظ على المركز الأول للشهر الثالث عشر على التوالي.

وتفيد الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن روسيا وردت 5.79 مليون طن بما يعادل 1.36 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بزيادة 23.6 بالمئة عن الفترة ذاتها قبل عام، وتحتل روسيا المركز الأول بين مصدري الخام للصين منذ مارس من العام الماضي.

وفي الربع الأول ارتفعت الشحنات من روسيا 22 بالمئة مقارنة بها قبل عام إلى 16.51 مليون طن أو ما يعادل 1.34 مليون برميل يوميا.

وارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام في مارس ليسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق عند 9.2 مليون برميل يوميا بفضل الحصص الكبيرة التي تخصصها الحكومة وهوامش التكرير الجيدة. في الوقت ذاته صدرت الصين كمية قياسية من الوقود المكرر لتقليص الفائض المحلي.

واستوردت الصين ما إجمايله 112.1 مليون طن من الخام خلال الربع الأول أو نحو 9.1 مليون برميل يوميا.

وفي الشهر الماضي بلغت صادرات الولايات المتحدة للصين 973 ألفا و758 طنا من الخام، بينما بلغت في الربع الأول 3.9 مليون طن أو ما يوازي 315 ألفا و475 برميلا يوميا.