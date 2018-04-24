مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 01ر4762 نقطة مرتفعًا بـ 98ر5 نقطة وبنسبة 13ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 03ر4756 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و823 ألفًا و317 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 5ر155 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(105) آلاف و(101) ريال عماني.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 015ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 79 ر17 مليار ريال عماني.