أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 01ر4762 نقطة مرتفعًا بـ 98ر5 نقطة وبنسبة 13ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 03ر4756 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و823 ألفًا و317 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 5ر155 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(105) آلاف و(101) ريال عماني.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 015ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 79 ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 01ر4762 نقطة مرتفعًا بـ 98ر5 نقطة وبنسبة 13ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 03ر4756 نقطة.
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