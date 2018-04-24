الهند تقبل التماس السعودية باستثنائها من فرض رسوم إغراق على واردات مادة "الكحول المشبعة"

أعلنت الهند اليوم ممثلة في وزارة التجارة والصناعة / الإدارة العامة للإغراق قبول التماس المملكة باستثنائها من فرض رسوم إغراق على واردات الهند من مادة (الكحول المشبعة)، والتي تنتجها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات.

واعتمدت لجنة التحقيق الهندية بقبول التماس المملكة على حقيقة أن إنتاج شركة كيان لهذه المادة بدء أساساً في مايو 2015م، وبلغ إجمالي الكميات المباعة في الهند أقل من (308) طن أي أقل من 3% من إجمالي الواردات الهندية من هذه المادة خلال فترة التحقيق، وعليه ارتأت هيئة التحقيق الهندية استبعاد المملكة نظراً لضآلة الحصة التسويقية لصادرات المملكة من هذه المادة في السوق الهندي مع الاستمرار في الإجراءات القانونية ضد واردات الهند من هذه المادة من كل من (اندونيسيا وماليزيا وتايلاند).

وتجدر الإشارة إلى هذه القضية من القضايا العالقة، والتي يتابعها الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز – وزير الدولة لشؤون الطاقة.