ارتفاع أرباح "إس.إيه.بي" الألمانية للبرمجيات

أعلنت شركة البرمجيات الألمانية "إس.أيه.بي" اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل الأداء القوي لقطاع تأجير البرمجيات، في الوقت الذي تضررت فيه الأرباح من ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار.

بلغت أرباح أكبر شركة برمجيات في أوروبا خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 5.26 مليار يورو (6.43 مليار دولار) وهو ما يقل قليلا عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت أرباح الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9% في حال تثبيت سعر اليورو.

وزادت أرباح التشغيل بعد حساب العوامل الاستثنائية بنسبة 14% سنويا إلى 1.24 مليار يورو.

في الوقت نفسه رفعت الشركة الألمانية توقعات مبيعاتها خلال العام الحالي بعد استحواذها على شركة "كلايدوس سوفت وير"، رغم إشارتها إلى المصاعب التي تواجهها بسبب ارتفاع قيمة اليورو في أسواق الصرف.