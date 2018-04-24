مصر تحصل على تمويل لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 200 مليون دولار

وقعت مصر مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاق مشروع لتطوير شبكة نقل الكهرباء بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في تصريح لها اليوم أن المشروع يهدف إلى الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة ،مبينة أنه يستهدف تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء عن طريق إنشاء محطات تحويل وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة من خلال إنشاء محطات تحويل جديدة في كل من الحوامدية والعين السخنة ، وغرب دمياط وتوريد وتركيب قواطع كهربائية وقضبان ربط، ومحولات وأنظمة قياس وحماية وتحكم، وأنظمة اتصالات، وخطوط هوائية وكابلات أرضية.