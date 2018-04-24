كيفية التعامل مع القيادة المضطربة «2 من 2»

لا توجد معلومات طبية مؤكدة حول الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب الشخصية السايكوباتية. فعلى الأغلب أن الأشخاص المصابين به بشكل طفيف، مثل التنفيذيين المتنمرين، لم يولدوا به. سوء المعاملة من شخص ذي موثوقية، أو أشكال أخرى من خيبات الأمل في مرحلة الطفولة قد تؤدي إلى انفصال عاطفي مدى الحياة.

مواجهة الشخص المصاب باضطراب الشخصية السايكوباتية تشكل تحديا كبيرا كونهم ماهرين في التلاعب بالآخرين. افتقارهم إلى التعاطف يمنعهم من فهم كيفية تأثير أفعالهم في الأشخاص المحيطين بهم. وبدلا من ذلك، قد يحاولون إظهار تعاطفهم من خلال التظاهر بالندم ومحاولة إقناع زملائهم بأنهم قد تغيروا. تكون فرصة النجاح أكبر عندما يحصلون على تغذية راجعة 360 درجة، ومحاصرتهم بوقائع بشكل يصعب الهروب منه. ومع ذلك، يجب مراقبتهم بعد حصولهم على الآراء لضمان جديتهم في التغيير.



القيادي المصاب بالوسواس القهري

غالبا ما يعلل القياديون المصابون بالوسواس القهري سلوكهم على أنه "مثالية". فاهتمامهم بالتفاصيل، وإصرارهم على أعلى معايير الجودة، قد يكون من ضمن أصول الشركة. مع ذلك، فإنه في حال عدم تقبل أي شيء سوى الكمال، سيتوقف الابتكار. فحرية الفشل شرط أساس لإيجاد أفكار جديدة.

يعد تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية الضحية الأولى للقيادي المصاب بالوسواس القهري. حيث يتم الضغط على الموظفين لأقصى درجة، بسبب كثرة الخيارات والانغماس في التفاصيل الدقيقة.

قدرتهم على المرونة، تجعل من الصعب على القياديين المصابين بالوسواس القهري بناء علاقات فعالة في العمل. وعلى الغالب، من الصعب أن يكتسبوا سمعة طيبة بين زملائهم الذين يرونهم كأشخاص أنانيين وعنيدين وحذرين.

لنكن منصفين، يتحكم الأشخاص المصابون بالوسواس القهري بأنفسهم كما الآخرين. عدم تقبلهم الخطأ يفرض تحليلا دقيقا يجعل من الصعب عليهم اتخاذ القرارات. ويمكن أن ننظر لذلك ظاهريا على أنه نقص في التركيز أو مماطلة.

غالبا ما يتفاجأ هؤلاء القادة عندما يعلمون أن سلوكهم ينظر إليه بشكل سلبي. ويمكن أن يكون للمحادثات الصريحة أثر جيد، إذا ما تم تشجيعهم على رؤية ما هو جيد وليس مثاليا فقط في حياتهم اليومية. وقد يتجاوبون بشكل جيد مع تذكيرهم بالأمور التي يفتقدونها على صعيد حياتهم الاجتماعية والعائلية، بسبب رغبتهم في صرف وقتهم على أفضل وجه. كما أن تجريب عدة طرق للتعامل معهم، يعد من الأمور الأساسية لتطوير مهاراتهم المهنية.



التخلص من وصمة العار

بدأ الحديث عن الصحة النفسية في مكان العمل ينال اهتماما أكبر في عديد من الدول. وينبغي أن تغتنم الشركات وفرق العمل هذا التصعيد لإيجاد مساحة في العمل من أجل طرح مثل هذه القضايا قبل أن تتحول إلى مشكلات مزمنة.