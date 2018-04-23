المفوضية الأوروبية تحقق في استحواذ "آبل" على تطبيق "شازام"

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها فتحت تحقيقا مستفيضا بشأن صفقة الاستحواذ المقترحة على التطبيق البريطاني الشهير "شازام" من جانب شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" ،وذلك بسبب مخاوف تتعلق بأن هذا الاندماج قد يقلل من الخيارات في خدمات البث.

وأضافت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أنها تشعر بالقلق من أن صفقة الاستحواذ على تطبيق "شازام" قد تسمح لشركة "آبل" بالحصول على بيانات حساسة من الناحية التجارية، واستهداف عملاء الشركات المنافسة وذلك بهدف إجبارهم على التحول باتجاه خدمة البث الموسيقي الخاصة بالشركة العملاقة " آبل ميوزيك".

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر "إن الهدف من تحقيقنا هو ضمان استمرار عشاق الموسيقي في الاستمتاع بعروض الموسيقى الجذابة وعدم مواجهة خيارات أقل نتيجة لهذا الاندماج المقترح."

وستختتم المفوضية الأوروبية تحقيقها بشأن هذه الصفقة في الرابع من سبتمبر من هذا العام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف عن تقييمه الأولي لصفقة الاستحواذ في فبراير، بعد طلب خمس دول من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج ، على الرغم من أن عملية الاستحواذ لم تستوف الحد الأدنى لحجم الاعمال الذي يُلزم الشركات بإبلاغ المفوضية بأي صفقة استحواذ.

وتوصل عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل" إلى اتفاق في ديسمبر للاستحواذ على تطبيق "شازام".

وعلى الرغم من أنه لم يجر الكشف عن سعر صفقة الاستحواذ، فإن صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ذكرت في ذلك الوقت أن سعر الصفقة بلغ حوالي 400 مليون دولار.