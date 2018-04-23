المنظمة العربية للسياحة تدشن منصتها الإلكترونية "مشروع Hubooking"

دشنت المنظمة العربية للسياحة بجناحها في معرض سوق السفر العربي بدبي اليوم الإثنين، منصتها الإلكترونية "مشروع Hubooking" بمشاركة وزراء السياحة العرب ، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن السياحي العربي والدولي.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ، أن المشروع يعد من أهم المشروعات التي تتبناها المنظمة مؤخراً، الذي تم اعتماده في إطار المجلس الوزاري العربي للسياحة ضمن خطط وقرارات واستراتيجية المنظمة بهدف تنمية وتطوير السياحة العربية البينية، وتطوير السياحة العربية الدولية من خلال المنصة الإلكترونية التي أعدتها المنظمة لهذا المشروع، والتفاعل المباشر بين المهتمين من شركات ووكالات السفر والسياحة، وتنفيذ برامج تشمل السفر والسكن والمواصلات والبرامج السياحية ضمن حزمة واحدة.

وقال آل فهيد أن "الموقع يقوم بدور الوسيط بين المستخدمين عبر قاعدة بيانات تعمل برمز واحد يمكن خلالها تنفيذ البرامج السياحية بمختلف درجاتها وفئاتها للمجموعات السياحية ، بدء من السفر من بلد السائح وحتى عودته مرة أخرى ، مروراً بجميع الخدمات المقدمة لتكون منصة إلكترونية شاملة تمكن الموردين من تقديم خدماتهم لملايين العملاء من كل أنحاء العالم".