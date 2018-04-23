كلوب يحث جماهير ليفربول على إظهار الاحترام لفريق روما

حث يورجن كلوب مدرب ليفربول جماهير الفريق على إظهار احترامها إلى روما عندما يلتقي الفريقان غدا الثلاثاء في أنفيلد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويخضع ليفربول لتحقيقات من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة بعدما رشقت جماهيره حافلة مانشستر سيتي بقوارير ما تسبب في تلفيات أثناء وصول الفريق إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول في ذهاب دور الثمانية للمسابقة هذا الشهر.

وقال كلوب إنه يرغب في رؤية نفس الشغف والحماس من الجماهير لكن داخل الملعب مع التصرف بشكل أفضل في الشوارع المحيطة بالاستاد.

وقال المدرب الألماني للصحفيين اليوم الاثنين "أعتقد أن الجماهير يجب أن تساند الفريق مرة أخرى في الملعب لكن بالخارج يجب عليها إظهار الاحترام اللازم.

"نحن من الأندية الرائعة ونعمل بروح العائلة ونشتهر في جميع أنحاء العالم بالأجواء المميزة لذلك لا نريد إلقاء أي شيء نحو حافلة روما. من فضلكم تعاملوا معهم باحترام. "نحن نتنافس فقط داخل الملعب. الكل يعرف أن روما مدينة رائعة لكن هناك بعض الناس التي لا تعرف أن ليفربول مدينة رائعة أيضا ونستطيع أن نظهر لهم ذلك في 20 دقيقة".

ويعتقد كلوب أنه ليس بحاجة لتذكير جماهير ليفربول بأهمية الأجواء الجيدة لفريقه.

وأضاف "الجماهير تصنع أفضل أجواء كروية في العالم. لا أدري هل ستكون هذه الأجواء أفضل من مواجهة مانشستر سيتي لكن سنحاول أن نجعلها كذلك".