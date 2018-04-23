92 % من الألمان يعتبرون فوارق الدخل كبيرة جدا

كشفت نتائج استطلاع أوروبي أن أغلبية كبيرة من الألمان تعتبر فوارق الدخول كبيرة جدا. وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته المفوضية، فإن أكثر من تسعة من كل عشرة ألمان (92%) يتبنون هذا الرأي.

ولم تزد هذه النسبة في أي بلد آخر داخل الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال (96%)، فيما كانت النسبة الأدنى (59%) من نصيب هولندا تلتها الدنمارك بـ63%.

وفي المقابل، أبدى الألمان، وفقا للاستطلاع، رضاهم النسبي عن تكافؤ الفرص، إذ قال سبعة من كل عشرة إن لديهم نفس فرص غيرهم، فيما وصلت نسبة من يتبنى هذا الرأي في اليونان إلى 18% فقط.

وعلى الرغم من أزمة اللاجئين في ألمانيا، فإن الكثير من الناس هناك (46%) يرون أن الهجرة شيء جيد، وهذه نسبة أعلى بشكل ملحوظ من متوسط النسبة في دول الاتحاد الأوروبي التي بلغت 39%، وبلغت أدنى نسبة لهؤلاء في اليونان بـ10% ثم سلوفاكيا بـ11% ثم بلغاريا بـ12%، فيما بلغت النسبة الأكبر في السويد بـ69%، ثم ايرلندا بـ68% ثم في لوكسمبورج بـ63%.