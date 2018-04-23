البورصة المصرية تربح 4.4 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار على قطاع الأسهم الكبرى والقيادية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد، وعاود المؤشر الرئيسي ارتفاعه متخطيًا حاجز الـ 18 ألف نقطة مجددًا .

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 993.1 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.956 مليار جنيه .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.02في المئة ليبلغ مستوى 18080.7 نقطة، فيما انخفض مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.28 في المئة ليبلغ مستوى 24. 863 نقطة .

وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.04في المئة ليبلغ مستوى 15ر2273 نقطة .

وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 87 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 63 شركة، وحافظت 32 شركة على أسعار إغلاقها السابقة .