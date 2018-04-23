ميسي الأعلى دخلا في العالم أمام رونالدو

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم لائحة أعلى اللاعبين دخلا في العالم في موسم 2017-2018، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية وستنشرها في عدد الثلاثاء.

وسيطر اللاعب الأرجنتيني على المركز الأول ضمن ترتيب الخمسة الأوائل لأكثر اللاعبين دخلا مع احتساب دمج الرواتب الكاملة (قبل اقتطاع الضرائب) والمكافآت والعائدات الإعلانية المتراكمة خلال الموسم الحالي والتي بلغ مجموعها 126 مليون يورو، مقابل 94 مليونا لرونالدو.

ونجح "البرغوث" الصغير في إزاحة رونالدو عن صدارة الترتيب الذي تبوأه العام الماضي مع 87,5 مليون يورو أمام ميسي بالذات (76,5 مليونا).

ويتقاسم اللاعبان جوائز الكرة الذهبية منذ عام 2008 مع خمس كرات لكل واحد منهما، وهو رقم قياسي.

وحل في المركز الثالث في الترتيب البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي والذي يتعافى في الوقت الحاضر من عملية جراحية أجريت له في البرازيل.

وقد وصلت عائدات نيمار إلى 81,5 مليون يورو. أما الويلزي غاريث بايل لاعب ريال مدريد فيحتل المركز الرابع (44 ميلونا) متقدما على المدافع الإسباني جيرار بيكيه لاعب برشلونة (29 مليونا).

وتقدم البرازيلي نيمار على جميع لاعبي الدوري الفرنسي بدون أي مفاجأة، بعدما بات أغلى لاعب في العالم بانتقاله من برشلونة إلى نادي العاصمة. أما الفرنسي كيليان مبابي، فدخل للمرة الأولى في التصنيف إلى جانب زميليه في سان جرمان الأوروغوياني إدينسون كافاني والبرازيلي تياغو سيلفا.

وكان المهاجم الكولومبي لموناكو راداميل فالكاو اللاعب الوحيد من خارج سان جرمان في المراكز الخمسة الأولى لأعلى اللاعبين دخلا في الدوري الفرنسي.

ومن جهة أخرى، حافظ البرتغالي جوزيه مورينيو (مانشستر يونايتد الإنكليزي) على صدارة ترتيب أعلى المدربين دخلا، أمام الإيطالي مارتشيلو ليبي (مدرب منتخب الصين)، الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني)، الفرنسي زين الدين زيدان (ريال مدريد الإسباني) والإسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنكليزي).



وفي ما يلي ترتيب الخمسة الأوائل للاعبين:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين/ برشلونة): 126 مليون يورو

2- كريستيانو رونالدو (البرتغال/ ريال مدريد): 94 مليونا

3- نيمار (البرازيل/باريس سان جيرمان): 81,5 ميلونا

4- غاريث بايل (ويلز/ريال مدريد): 44 مليونا

5- جيرار بيكيه (إسبانيا/ برشلونة): 29 مليونا



ترتيب الخمسة الأوائل للمدربين:

1- جوزيه مورينيو (البرتغال/مانشستر يونايتد): 26 مليون يورو

2- مارتشيلو ليبي (إيطاليا/منتخب الصين): 23 مليونا

3- دييغو سيميوني (الأرجنتين/أتلتيكو مدريد): 22 مليونا

4- زين الدين زيدان (فرنسا/ ريال مدريد): 21 مليونا

5- جوسيب غوارديولا (إسبانيا/برشلونة): 20 مليونا



ترتيب الخمسة الأوائل في الدوري الفرنسي:

1- نيمار (البرازيل/باريس سان جيرمان): 48,9 مليون يورو

2- إدينسون كافاني (الاوروغواي/باريس سان جيرمان): 18,4 مليونا

3- كيليان مبامبي (فرنسا/باريس سان جيرمان): 17,5 مليونا

4- تياغو سيلفا (البرازيل/باريس سان جيرمان): 15,2 مليونا

5- راداميل فالكاو (كولومبيا/موناكو): 13,8 مليونا