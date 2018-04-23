السيطرة على حريق بحقل نفطي في الكويت

أكدت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية أن فرقها والفرق التابعة لشركة نفط الكويت سيطرت على الحريق الذي نشب فجر اليوم الاثنين إثر تسرب نفطي في منطقة المقوع دون وقوع أي إصابات.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون المكافحة اللواء جمال البليهيص في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الإطفاء) أن مركزي إطفاء الأحمدي ومبارك الكبير للمواد الخطيرة مع فرق الإطفاء التابعة لشركة نفط الكويت تعاملوا مع الحريق المذكور حسب الخطط والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات,مبيناً أنه لم تسجل أي إصابات في موقع الحادث كما أن عمليات الحادث تحت السيطرة.