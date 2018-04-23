الدولار يضغط على اليورو بعد ارتفاع عائد السندات الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الاثنين بعد زيادة العائد على السندات الأمريكية إلى ثلاثة بالمئة بينما لم تقدم النتائج المتباينة لمسوح أنشطة منطقة اليورو دعما للعملة الأوروبية الموحدة في مستهل أسبوع حافل.
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 1.22675 دولار لليورو لكن المكاسب جاءت محدودة.
ويقول المحللون إن السوق بحاجة إلى الوضوح بشأن سرعة دورة تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية قبل أن يرتفع اليورو الذي صعد في بداية العام ثم فقد زخمه في الشهرين الأخيرين.
ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وبحسب أحد المسوح، قابل النشاط الأفضل من التوقعات في القطاع الخاص الفرنسي خلال أبريل نيسان أداء أسوأ من التوقعات في ألمانيا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 90.453 ليظل قريبا من أعلى مستوى في أسبوعين 90.477 الذي سجله يوم الجمعة.
ومقابل الين، سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 107.94 ين بارتفاع بلغت نسبته 0.2 بالمئة.
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