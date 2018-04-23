جنيف .. أغلى مدن أوروبا من حيث أسعار الفنادق

يواجه المسافرون في أوروبا أعلى معدلات أسعار الفنادق في مدينة جنيف السويسرية، بحسب دراسة جديدة.

وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات " برايس ووتر هاوس كوبرز" (بي دبليو سي) إلى أن جنيف التي تضم مقرات الكثير من المنظمات الدولية، سجلت العام الماضي 242.90 يورو (299.40 دولارا) متوسط سعر الليلة في الغرفة الفندقية.

وجاءت باريس في المرتبة الثانية على قائمة معدلات الفنادق بسعر 231.30 يورو لليلية، فيما جاءت زيورخ في المرتبة الثالثة بمعدل 203.90 يورو لليلة. واشتملت مدن الفنادق الباهظة الأخرى على لندن وروما وأمستردام.

وبالمقارنة، كانت ألمانيا مكانا أرخص لحجوزات الفنادق. وسجلت فرانكفورت وهي المركز المالي الرئيسي للبلاد والعاصمة التجارية، 122.10 يورو لمتوسط سعر الغرفة بينما في برلين بلغ 95.70 يورو.

والعام الماضي، ارتفع عدد الزوار الدوليين لأوروبا بواقع ثمانية بالمئة، حيث استفادت صناعة الفنادق تحديدا من الاتجاه.

وقال ديرك هينيج من فرع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" في ألمانيا إن 2017 كان "عاما استثنائيا لسوق الفنادق الأوروبية".

والأهم من ذلك، كان هناك إقبال أكبر على مقاصد السفر الأوروبية بين السياح من الولايات المتحدة والصين وبشكل متزايد من روسيا.