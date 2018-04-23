أسهم أوروبا تهبط.. وارتفاع عائد سندات أمريكا

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وسط خيبة أمل المستثمرين بشأن نتائج يو.بي.اس، أكبر بنك في سويسرا، وارتفاع العائد على السندات الأمريكية على نحو ضغط على القطاعات المرتبطة بالسندات.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش في استهلال هزيل لأسبوع سيشهد إعلان نتائج كثيرة.
وهبطت سهم يو.بي.اس 3.8 بالمئة وكان من أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس.
وكانت أسهم نستله وايه.بي إنبيف ويونيلفر من بين الأكثر تضررا بانخفاضات بين 0.5 و1.6 بالمئة.
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