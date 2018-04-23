وزير التنمية الألماني يطالب بزيادة ميزانية التنمية مليار يورو

طالب وزير التنمية الألماني جيرد مولر بزيادة ميزانية وزارته هذا العام بمقدار مليار يورو.

وقال مولر في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إنه يريد بهذه الزيادة دعم دول تعاني من أزمات وزيادة المساعدات الخاصة بأفريقيا والمساهمة في خلق فرص مستقبلية للاجئين في أوطانهم.

وأضاف مولر: "قد يبدو هذا المبلغ كبيرا، لكنه جزء مما يتعين علينا إنفاقه من أجل اللاجئين في ألمانيا... الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات تنفق حاليا سنويا نحو 25 مليار يورو من أجل مليون لاجئ".

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن ميزانية وزارة التنمية بلغت العام الماضي 8.5 مليار يورو.

ويسعى مولر لضمان عدم تبديد أموال دافعي الضرائب الألمان، حيث قال: "مسعاي هو عدم تسرب يورو واحد إلى قنوات فاسدة".