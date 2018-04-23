نيكي يهبط مع تراجع الأسهم ذات الثقل وأداء ضعيف لموردي أبل

هبط المؤشر نيكي القياسي الياباني اليوم الاثنين مع تراجع أسهم ذات ثقل مثل سوفت بنك وتيرومو على نحو بدد أثر المكاسب التي حققتها أسهم القطاع المالي والتي ارتفعت بعد زيادة العائد على السندات الأمريكية.

وانخفض نيكي 0.3 بالمئة إلى 22088.04 نقطة.

وهوى سهم تيرومو كورب المتخصصة في المعدات الطبية 3.9 بالمئة وسهم سوفت بنك 12 بالمئة وخصما سويا نحو 30 نقطة من نيكي.

وهبطت أسهم الشركات الموردة لأبل بعد أن توقع مورجان ستانلي ضعفا في الطلب على أحدث إصدارات الشركة من الهاتف آيفون عقب يوم من إثارة شركة تايوان لأشباه الموصلات مخاوف بشأن مبيعات الهواتف الذكية.

وانخفض سهم موراتا للتصنيع 1.3 بالمئة وتي.دي.كيه اثنين بالمئة.

وحققت أسهم القطاع المالي، التي تستثمر في السندات الأجنبية، أداء فائقا بعد ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

ولم يسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا تغيرا يذكر عند 1750.79 نقطة.