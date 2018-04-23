جون بولتون .. هل يعيد أمريكا إلى الحروب الوقائية؟

لم يعد دونالد ترمب مقتنعا بالجدل الذي يثيره وحده في السياسة الأمريكية، لذا استدعى الصقر الجمهوري جون بولتون قصد مساعدته، وعيّنه في 22 آذار (مارس) بواسطة تغريدة على حسابه في "توتير" مستشارا للأمن القومي خلفا لهربرت ماكماستر.

يُعد بولتون ثالث شخصية تشغل منصب مستشار الأمن القومي بعد مضي سنة على حكم ترمب، وخلف هذا التعيين ردود فعل متضاربة داخل الولايات المتحدة، أغلبها معارضة لهذا الشخص المعروف في الأوساط الأمريكية بالتشدد.

وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في حوار مع موقع "أمريكا اليوم"، تعيين الرجل في هذا المنصب، بأنه "كارثة على البلاد.. ربما كان أحد أسوأ الأخطاء التي ارتكبها الرئيس ترمب منذ توليه منصبه هو الاستعانة في العمل ببولتون".

بدأت التحذيرات من الرجل منذ الحملة الانتخابية لترمب، حين نصح جمهوريون مثل كوندليزا رايس وزيرة الخارجية السابقة، وروبرت جيتس وزير الدفاع الأسبق ترمب بعدم إعطاء الرجل أي منصب بمسؤولية مهمة، ومع ذلك اختاره ترمب لأنه يريد إلى جانبه أشخاصا قريبين منه أيديولوجيا وعقائديا، كما أن بولتون شخصية ذكية تعرف كيف تدافع عن أفكارها ومواقفها.

علَّقت صحيفة نيوريورك تايمز عن تولي جون بولتون هذا المنصب الرفيع الذي يتمتع بتأثير كبير في القرار السياسي الأمريكي خارجيا وداخليا، بسخرية لاذعة بقولها "إنه يقول ما يفكر فيه، والسيئ فيه هو ما يفكر فيه".

فيما رأى أرون ديفيد ميلر الدبلوماسي الذي خبِر دهاليز الإدارة الأمريكية؛ جمهورية كانت أم ديمقراطية، أنه بتعيين جون بولتون يكون "فريق ترمب للسياسة الخارجية الأكثر تشددا وأيديولوجية والأقل براجماتية في الذاكرة الحديثة، في وقت تتطلب فيه التحديات على الساحة الدولية الحزم، ولكن أيضا مرونة وبراجماتية".

يعتبر بولتون من المدافعين الشرسين عن استخدام القوة في الساحة الدولية، فهو من أنصار الحروب الوقائية، إذ لا يتردد في الدعوة إلى استخدام القوة ضد كوريا الشمالية وإيران. كما أن مواقفه بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أثارت كثيرا من الجدل. قبل شهر من تعيينه، كتب مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" يعلق فيه على تطورات ملف كوريا الشمالية، بقوله "بالنظر إلى الفجوات في المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن كوريا الشمالية، لا يجب الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة... إنه أمر مشروع للولايات المتحدة أن تبادر بالهجوم ردا على تهديد السلاح النووي من قبل كوريا الشمالية".

كما دعا في آذار (مارس) 2015، قبل الموافقة على الاتفاق النووي مع إيران إلى تبني أسلوب القوة، معتبرا "الحل العسكري هو الوحيد لهذه المشكلة، والوقت المتاح محدود، ولكن ما زالت هناك فرصة لنجاح هجوم، ومثل هذا الإجراء يجب أن يواكبه دعم أمريكي قوي للمعارضة الإيرانية بهدف تغيير النظام في طهران". ونعت هذا الاتفاق بأنه أسوأ عمل للترضية في تاريخ أمريكا، معتبرا «الشيء الوحيد الذي سيوقف إيران من الحصول على سلاح نووي هو تغيير النظام في طهران".

يصر الرجل على مواقفه الاستفزازية، ففي سنة 2016 وبعد انكشاف كثير من الحقائق حول مغامرة غزو العراق، لم يتراجع عن موقفه المؤيد لتلك الحرب، حين صرح لصحيفة "واشنطن بوست" قائلا "ما زلت مؤيدا للإطاحة بصدام حسين الذي مثّل تهديدا للاستقرار والسلام". كما وصف التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية بأنه "عمل من أعمال الحرب تجاه واشنطن، ولا يجب أن تتسامح إزاءه".

تتعالى الأصوات المحذرة من إسناد هذه المهمة الحساسة لبولتون، ومنها ما نُسب إلى السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي الذي قال "لا يمكننا ترك هذا الصقر يورطنا في حرب أخرى"، مؤكدا أن بولتون لعب دورا أساسيا في تسييس الاستخبارات التي ضللت الأمريكيين حول العراق.

تجد هذه الأصوات سندا لها في مسيرة الرجل الحافلة بالمواقف المتطرفة والتصريحات النارية التي لا تبالي بالأعراف والمبادئ، ففي سنة 1994 قال بولتون "إنه لا وجود لشيء اسمه الأمم المتحدة، بل هناك مجتمع دولي قد تقوده أحيانا القوة الحقيقية الوحيدة المتبقية في العالم، وهي الولايات المتحدة، عندما يتوافق ذلك مع مصالحنا".

وعن إصلاح منظمة الأمم المتحدة قال "لو كُلفت بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي لخفضت عدد الدول دائمة العضوية إلى واحدة فقط، هي أمريكا، لأن ذلك هو التعبير الحقيقي عن ميزان القوة في العالم".

تولى بولتون مهامه رسميا كمستشار للأمن القومي الأمريكي في 9 من نيسان (أبريل) الجاري، وبذلك يقرر الحزب الجمهوري إعادة أحد "صقوره" المتشدّدين، وواحد من وجوه تيار "المحافظين الجدد" الذي ترك بصماته على السياسة الخارجية للرئيس جورج بوش الابن طيلة ولايتي حكمه بين عامي 2001 و2009.

لا شك أن عديدا من الملفات سيعرف تطورات نوعية في فترة تولي الرجل مهمته على رأس الأمن القومي الأمريكي، فعلى مر السنين عبر دائما عن معارضته لحل الدولتين، حيث ادعى أن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية هي مجرد "مضيعة للوقت". وظهرت بصمات الرجل سريعا في بعض النزاعات، منها نزاع الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو الذي دخل منعطفا خطيرا، وصل حد تهديد المغرب بالعودة إلى الخيار العسكري، بعدما استشعر خطورة مواقف بولتون الذي كان مهندس مخطط "جميس بيكر"؛ مبعوث الأمين العام الأممي للصحراء سنة 2003. بقي أن نشير إلى أن مجلة "فورين بوليسي" نبّهت إلى مسألة غاية في الأهمية، تفيد بأن على الرغم من شغف بولتون بالتدخل الخارجي والمواجهة مع أي دولة، فإنه لا يرغب كثيرا في تصدير قيم النموذج الأمريكي.