الغرب .. سياسات الأمل تنحسر وسياسات الخوف تزدهر

في عصر تحدد معالمه نوبات غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورجعية الرئيس الروسي فلاديمير بوتن التحريفية، وطموح الرئيس الصيني شي جين بينج الجامح، يعاني النظام الدولي على نحو متزايد الفوضى، والاختلال الوظيفي، والمخاطر الداهمة. كيف وصلنا إلى هذه الحال؟ وكيف يمكننا تجاوزها؟

أسئلة يطرحها ويجيب عنها في هذا التقرير كارل بيلدت المحاضر حاليا ووزير خارجية السويد ورئيس وزرائها الأسبق. فحتى وقت قريب، كانت الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية تتسم بالأممية الليبرالية الخيرة. بدأ نظام ما بعد الحرب يتبلور في عام 1941، عندما قام الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل بصياغة ميثاق الأطلسي على متن سفينة راسية في خليج بلاسينتيا في كندا. وعلى الرغم من انتصارات هتلر في ساحات المعارك في أوروبا في ذلك الحين، كان تشرشل وروزفلت عازمين ليس فقط على إحباط الهجمة النازية، بل وأيضا إرساء الأساس لمستقبل من السلام والديمقراطية.

وربما كان نجاحهما أكبر مما تخيلا. فبعد ميثاق الأطلسي أُنشِئت منظمة الأمم المتحدة، ثم مؤسسات بريتون وودز، ونظام التجارة العالمي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغير ذلك كثير. وخلال عقود ما بعد الحرب التي اتسمت بإنهاء الاستعمار، نشأت دول جديدة عديدة، واتحد الأعداء سابقا تحت لواء تحالفات جديدة وبنية شاملة للتكامل.

وبَشَّر "انفتاح" الصين العظيم وانهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 بقدوم ربع قرن من التقدم العالمي اللافت للنظر حقا. وإذا حكمنا من خلال المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعتادة، فربما يكون بوسعنا أن نعتبره أفضل ربع قرن في تاريخ البشرية. فلم تندلع أي حروب كبرى بين القوى العظمى، كما توسعت التجارة العالمية ودفعت النمو الاقتصادي، وانخفضت معدلات الفقر بأكثر من النصف، وعادت فوائد التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا على كل ركن من أركان العالَم تقريبا.

لكن في السنوات الأخيرة، دخل العالَم مرحلة جديدة. فقد انحسرت سياسات المثالية والأمل لتحل محلها سياسات الهوية والخوف. وضرب هذا الاتجاه بجذوره في بلد غربي تلو الآخر، لكن تجلياته كانت أشد وضوحا في الدولتين اللتين جعلتا الفترة السابقة من التقدم المعجزة في حكم الممكن في المقام الأول.

واليوم، تحولت المداولات السياسية المرتبكة المشوشة في المملكة المتحدة إلى مشهد مأساوي. فمنذ الاستفتاء على الخروج البريطاني في حزيران (يونيو) 2016، بحثت بريطانيا عبثا عن مفهوم متوهم للسيادة ربما يمنع الخسارة الهائلة للقوة والنفوذ على الساحة الدولية التي تنتظرها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. والآن أفسح ذلك النوع من الحنكة السياسية العالمية التي قدمتها المملكة المتحدة للعالَم ذات يوم المجال لمشاحنات تتسم بضيق الأفق الشديد.

لكن السياسة المرتبكة في البيت الأبيض في عهد ترمب تنطوي على عواقب أشد وطأة. على مدار عقود من الزمن، كان البيت الأبيض ينبوعا للزعامة العالمية؛ واليوم تحول إلى مصدر للخطابة العدائية المولعة بالقتال التي لا تبالي حتى بتملق فكرة النظام العالمي. والواقع أن استراتيجية الأمن القومي الرسمية التي تنتهجها إدارة ترمب تصور الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحفاظ على النظام العالمي على أنها جهود هَدامة ومخربة للغرض منها. ويتسم المستقبل الذي تتصوره هذه الاستراتيجية بالصراعات بين الدول ذات السيادة.

وسيشكل إدخال التعديلات على الموقف الاستراتيجي الذي تتبناه أمريكا استجابة معقولة للعدوان الروسي وكسر القواعد، خاصة في أوروبا الشرقية، ومحاولات بسط النفوذ المتنامية من قِبَل الصين على الساحة العالمية. لكن غريزة الرئيس الأمريكي الأولى لا بد أن تكون الدفاع عن النظام الدولي ضد التهديدات المتصاعدة، مع إجراء التعديلات الواجبة بما يعبر عن الحقائق الجديدة. وسيتطلب التعامل مع تغير المناخ، والهجرة المتزايدة، وثورة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات إبرام اتفاقيات دولية شاملة جديدة لحماية مصالح الدول ذات السيادة.

لكن للأسف الشديد، يبدو أن التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض بقيادة ترمب موجهة إلى تقويض أي حس بالنظام، على أمل أن تخرج الولايات المتحدة منتصرة في صراع أشبه بصراعات توماس هوبز على الهيمنة العالمية في المستقبل. وبهذا المنطق، لا ينبغي للتجارة الدولية أن تخضع للتنظيم بموجب قواعد ومؤسسات، بل من خلال تدابير حماية أحادية الجانب وممارسات قهرية. وبنفس المنطق، سيتسم التعامل مع مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي ــ التي تسعى إلى ضمان النظام والاستقرار من خلال التكامل ــ بعدم الاكتراث، إن لم يكن بازدراء.

من منظور الصين، قد تكون هذه الرؤية القائمة على الصراع من قِبَل إدارة ترمب جذابة، شريطة أن يستمر اقتصادها في النمو، وأن تتجنب الاضطرابات الداخلية الاجتماعية أو السياسية الخطيرة. ففي ظل تضاؤل القواعد العالمية، تنحسر العقبات التي تواجه الصين في مساعيها الرامية إلى بسط نفوذها المتنامي في الخارج.

الخاسر في هذا السيناريو بلا أدنى شك هو الغرب الأكبر، وهذا لا يشمل أوروبا فحسب، بل أيضا دولا مثل الهند، التي ستظل ملتزمة بالديمقراطية الليبرالية، والانفتاح الاقتصادي، والقيم التي استند إليها ربع القرن المعجزة بعد الحرب الباردة. وحتى في غياب أسوأ السيناريوهات، سيواجه الغرب ذلك العالَم الجديد الذي يضم طامحين جددا يطرحون مطالب جديدة حول المستقبل. وعلى هذا فمن قبيل الخطأ الفادح أن تهجر القوى الغربية الأفكار والمؤسسات التي نجحت في تحقيق الرخاء والاستقرار في العقود السابقة. وفي المقام الأول من الأهمية، لا ينبغي للدولتين اللتين تحملتا القدر الأعظم من المسؤولية عن إيجاد النظام الدولي الذي ساد في مرحلة ما بعد الحرب أن تتخليا عنه الآن.