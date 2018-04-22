الملك يشكر وزير الداخلية بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية شكر إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بشـأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ ، فيما يلي نصها . وزيــر الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: اطلعنا على برقية سموكم رقم 182957 بتاريخ 5 / 8 / 1439 هـ بشـأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه والتي تظهر تطوراً ملموساً في انخفاض نسب الجرائم ككل، حيث انخفضت جرائم القتل العمد بنسبة ( 6.5 % ) ، وانخفضت جرائم العِرض ( 14.5% ) ، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة ( 2 % ) ، وانخفضت جرائم السطو المسلح بنسبة ( 10.5% ) ،

وفي مجال الأمن والسلامة المرورية انخفضت أعداد الحوادث المرورية بنسبة ( 19.7 %) ، وانخفضت أعداد المتوفين في الحوادث المرورية بنسبة ( 19.1% )، وانخفضت أعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة ( 15.9 % ) ، وفي مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات ارتفع مستوى الأداء في ضبط المهربين بنسبة ( 7.1 % ) ، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة ( 35.5 % )، وفي ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة ( 34.95% ) ،

ومجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الإجراءات القائمة في الحملات الأمنية المشتركة (حملة وطن بلا مخالف ) عن ضبط ( 984.007 ) مخالفين حتى تاريخه .

وإننا إذ نشكر سموكم وجميع العاملين معكم في قطاعات الوزارة كافة على هذه الإنجازات المتميزة والنجاحات المتوالية التي تعكس حجم الجهد المبذول والتطور المطرد في مستوى الأداء مما أدى إلى الانخفاض الملموس والواضح في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة؛ لنحمد المولى سبحانه على ذلك وندعوه جل شأنه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء.

وكان وزير الداخلية قد رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438 هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ فيما يلي نصها : سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدام الله عزكم .. أتشرف بالرفع للمقام الكريم أنه وبناءً على ما تحظى به وزراة الداخلية من توجيه ودعم من لدن مقامكم الكريم ومن سمو سيدي ولي عهدكم الأمين مما انعكس إيجاباً على مستوى أداء الأجهزة الأمنية بكافة اختصاصاتها، ومهنيتها في تنفيذ مهامها من خلال التوسع في الانتشار الأمني، واستخدام التقنية المتطورة في مساندة رجال الأمن في الأعمال الجنائية والمرورية وأمن الحدود، ورفع مستوى إجراءات البحث والتحري، والرصد والمتابعة، وتطوير الموارد البشرية وتدريبها، الأمر الذي أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك خلال الفترة من 1 / 10 / 1438هـ حتى 2 / 8 / 1439هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه وفقاً للإحصائية المرفقة والتي أوجزها للنظر الكريم فيما يلي :

أولاً : في مجال الأمن الجنائي: أثمر التوسع في زيادة الانتشار الأمني بمختلف مدن ومحافظات المملكة ، وارتفاع الدقة المهنية لأداء رجال الأمن لتنفيذ مهامهم، في انخفاض جرائم القتل العمل بنسبة ( 6.5 % ) وانخفاض جرائم العِرض بنسبة ( 14.5 % )، وانخفاض جرائم السرقة بنسبة ( 2 % )، وانخفاض جرائم السطو المسلح بنسبة ( 10.5 % ) .

ثانياً: في مجال الأمن والسلامة المرورية: أدت إجراءات تحفيز رجال المرور وأمن الطرق، ودعمهم بالآليات والتقنيات، وتكثيف أعمال الرصد الآلي للمخالفات، وزيادة أعداد اللوحات الإرشادية والتنظيمية والتحذيرية على الطرق، إلى أنخفاض أعداد الحوادث المرورية بنسبة ( 19.7 % )، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة ( 19.1 % )، وانخفاض أعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة ( 15.9 % ).

ثالثاً: في مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات تم تحقيق التالي: 1-ارتفاع مستوى أداء رجال حرس الحدود في ضبط المهربين بنسبة ( 7.1 % )، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة ( 35.5 % ). 2-ارتفاع مستوى أداء رجال مكافحة المخدرات في ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة ( 34.95 % ). 3-ارتفاع نسبة دقة ضبط المواد المخدرة من مادة الهيروين ( 393% )، ومن مادة الحشيش ( 176.5 % )، وأقراص الكبتاجون ( 176% ).

رابعاً: في مجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود: أسفرت الإجراءات القائمة في متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( حملة وطن بلا مخالف ) حتى تاريخه عن ضبط ( 984007 ) تسعمائة وأربع وثمانون ألف وسبعة مخالفين، وتم ترحيل ( 250571 ) مئتان وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وسبعون مخالفاً منهم، فيما تستكمل الجهات الأمنية إجراءات ترحيل ( 308314 ) ثلاثمائة وثمانية ألاف وثلاثمائة وأربعة عشر مخالفاً، ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تنفيذ مهامها بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في الحملة، ورفع وتيرتها خلال الفترة القادمة في ضوء نتائج ضبط المخالفين وترحيلهم وبما يضمن تحقيق الحملة لأهدافها دون أن يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة. أرجو من المقام الكريم التفضل بالاطلاع.. والإحاطة بأنه في ضوء توجيهاتكم الكريمة ودعمهك اللامحدود لهذه الوزارة ومنسوبيها من مدنيين وعسكريين، فإننا نعمل على الاستمرار في تنفيذ توجيهاتكم لتحقيق نتائج أفضل للحد من الجريمة ورفع مستوى السلامة، علماً بأن النتائج الأولية لأداء الأجهزة الأمنية خلال هذا العام تظهر تطوراً ملموساً في انخفاض نسب الجرائم ككل، وراجياً من المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمأن برعاية ودعم وتوجيه مقامكم الكريم... والله يحفظكم ويرعاكم. وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.