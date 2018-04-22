"مقاتلات قطرية" تهدد سلامة طائرة إماراتية مدنية أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أن مقاتلات جوية قطرية اقتربت ، ظهر اليوم ، وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية على متنها 86 راكبًا أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.. وذلك في تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية .

وقالت في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات إن المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها ، تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين مما يعد اقترابًا خطيرًا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر ، الأمر الذي أجبر قائد الطائرة الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام .

وأكدت الهيئة أنها ستقوم برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي .