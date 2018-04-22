مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 5 آلاف كرتون من اللحوم في حضرموت

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 5000 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 15000 أسرة بواقع 90000 مستفيد في مديريات تريم و السوم و سيئون بمحافظة حضرموت، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.