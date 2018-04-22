البورصة المصرية تربح 7.3 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع .

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 988.7 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 1.5 مليار جنيه .

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.66 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 17898.06 نقطة، وزاد مؤشر ايجي اكس 100 بنحو 0.04 في المئة ليبلغ مستوى2273.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي اكس 70 بنسبة 0.17 في المئة مسجلًا 865.69 نقطة .